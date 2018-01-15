VEFALI EŞTEN YÜREK YAKAN SÖZLER: YATALAK KALSAYDI, YİNE BENİM OLSAYDI
93 yaşında hayatını haybeden Münir Özkul'un eşi Umman Özkul, "Öyle yatalak kalsaydı yeter ki benim olsaydı." diyerek yaşadığı büyük acıyı anlattı.
5 Ocak günü hayata veda edan Yeşilçam'ın usta ismi Münir Özkul'u, son anına kadar yanında olan eşi Umman Özkul anlattı. Umman Hanım'ın sözleri gözleri yaşarttı.
"BEN YATAĞA BAĞIMLI OLSAYDIM O BANA DAHA İYİ BAKARDI"
Posta gazetesine röportaj veren Umman Özkul, "Evliliğimiz 40 yıllıktı. Aramızda 27 yaş vardı. Ama bu hiç sorun olmadı. Münir'e ilk görüşte aşık olmuştum. O bana daha sonra aşık oldu. Ben yatağa bağımlı olsaydım, eminim o bana çok daha iyi bakardı. Münir mükemmeldi. Benden önceki üç eşiyle de çok iyi anlaşmıştı. Eski eşlerine büyük değer verirdi. Hiçbir eşi için kötü laf söylemezdi. Bu uzun hastalık sürecinde hepsi üzerlerine düşen görevi yaptı. Bu yolu tek başıma yürümedim. Münir'e aşık son kadın bendim. Aşkımı yaşatmak için de aşkla uğraştım." diyerek Münir Özkul'a ne kadar bağlı olduğunu anlattı.
"YETER Kİ BENİM OLSUN"
Umman Özkul sözlerine şöyle devam etti: "Çok zordu. Dilerim ki hiç bir aşık bunu yaşamaz. Onu artık kaybedeceğimi anladım. Güner'i (Münir Özkul'un Suna Selen'den olan kızı) çağırdım. Zaten evi bize çok yakın. Koştu geldi. Yanağımı Münir'in yanağına dayadım. Güner de elini tuttu. Sonra melek gibi uçtu. Öyle yatalak kalsın, yeter ki benim olsun düşüncem belki size bencil gelebilir. Tek tesellim; 11 yıldır süren acıları nihayet bitti."
Kaynak: haberinburada
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