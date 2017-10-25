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Veda Turlarına Başlayan Melih Gökçek, Erdoğan'a Mesaj Gönderdi

VEDA TURLARINA BAŞLAYAN MELİH GÖKÇEK, ERDOĞAN'A MESAJ GÖNDERDİ

Melih Gökçek, cumartesi vereceği istifasından önce veda turlarına başladı. Belediye Meclisinde üyelerle vedalaşan Gökçek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da "Onunla ters düşmem" mesajı gönderdi.

Tarih : 25 Ekim 2017, 20:20
Puan Ver : Veda Turlarına Başlayan Melih Gökçek, Erdoğan'a Mesaj Gönderdi(8/10)4

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Gökçek, cumartesi günü istifa edeceğini açıklamasının ardından veda turlarına başladı.

Gökçek, bu çerçevede belediye binasında belediye meclis üyeleri ile toplantı yaptı. Saat 15.00'da başladığı öğrenilen toplantı basına kapalı gerçekleşirken, Gökçek, görüntülenmemek için toplantı salonuna arka kapıdan giriş yaptı.

"CUMHURBAŞKANI İLE TERS DÜŞMEM"

Görevde olmasa da, "mirasım" dediği büyük projelerde gönüllü olarak çalışmak istediğini söyleyen Gökçek, istifasını isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da mesaj gönderdi.

Erdoğan ile ters düşmeyeceğini belirten Gökçek ayrıca "Bu dava bütün İslam davasıdır. Ben kendimi öne çıkartmam. Bu dava için elimden gelen her türlü katkıyı da yapacağım" dediği öğrenildi.

VEDA POZU VERDİLER

Toplantı sonunda Gökçek ve meclis üyelerinin birlikte verdikleri pozu, Belediye Meclisi Üyesi Bekir Ünüvar Twitter hesabından paylaştı.

CUMARTESİ GÜNÜNE KADAR OĞLUYLA VEDA TURLARINA DEVAM EDECEK

Gökçek'in oğlu Osman Gökçek'in Başkanlık girişinden binaya giriş yaptığı görüntülere yansıdı. Gökçek'in veda turları istifasını açıklayacağı cumartesi gününe kadar devam edecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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