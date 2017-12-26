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Veda sinyali veren Quaresma, taraftarları şoke etti

VEDA SİNYALİ VEREN QUARESMA, TARAFTARLARI ŞOKE ETTİ

Son dönemde tartışılan futbolcu Ricardo Quaresma, Instagram'dan Süper Lig kupasını paylaşarak "Her şey için teşekkürler" yazdı.

Tarih : 26 Aralık 2017, 15:50
Puan Ver : Veda Sinyali Veren Quaresma, Taraftarları Şoke Etti(8/10)4

Beşiktaş'ta son haftalardaki performansı nedeniyle eleştirilen Quaresma, Instagram'dan "Her şey için teşekkürler" paylaşımı yapması, kafaları karıştırdı.

Portekizli yıldızın siyah-beyazlı kulüple 2020'ye kadar sözleşmesi bulunuyor. Quaresma'nın adı daha önce Çin kulüpleriyle anılıyordu.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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