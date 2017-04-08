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ve ygs'den beklenen haber geldi

VE YGS'DEN BEKLENEN HABER GELDİ

TOKAT'ta, girdiği Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı(YGS) nefes açıcı tüp kullandığı için geçersiz sayılan 18 yaşındaki Zehra Betül Baş'ın Kamu Denetçiliği Kurumu'na başvurusu sonrası dün akşam saatlerinde ÖSYM tarafından sınavı geçerli sayıldı.

Tarih : 08 Nisan 2017, 13:24
Puan Ver : Ve Ygs'den Beklenen Haber Geldi(6/10)3


Kent merkezindeki Milli Piyango İhya Balak Fen Lisesi 4'üncü sınıfında eğitim gören Zehra Betül Baş, YGS'ye yanında zaman zaman kullandığı nefes açıcı tüp ile girdi. 28 Mart'ta sonuçlar açıklanınca ÖSYM ekranında, 'Sınav kurallarına uymadığınız için, sınavınız geçersiz sayılmıştır' yazısı ile karşılaştı.



Şoke olan ve ÖSYM'yi arayarak sınavın geçersizlik nedenini soran Baş'a, "Hakkınızda ilaçla sınava girdiğin için tutanak tutulmuş" cevabı verildi. Binaya girerken görevlilerin izni ile tüpü yanında götürdüğünü ve izinleri doğrultusunda kullandığını belirten Baş, olay kamuoyuna yansıdıktan sonra Kamu Denetçiliği Kurumu'na başvuruda bulundu.



Zehra Betül Baş'ın iki gün önce yaptığı başvuru üzerine dün akşam ailesi ile birlikte akşam yemeğindeyken telefonuna ÖSYM'den 'Sınav sonuçlarınızı tekrar kontrol edin' mesajı geldi. Zehra Betül Baş, yeniden baktığı ekranda sınavının geçerli olduğunu öğrendi.



 



kaynak:milliyet








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