

7 Haziran'da yapılan seçimden sonra hükümet kurulamaması üzerine yasa gereği 1 Kasım'da seçim yapılması kararı alınmıştı. Bugünkü seçinde ülke genelinde kayıtlı 54 milyon 49 bin 851 seçmen, 175 bin sandıkta oy kullanacak. Doğu bölgemizdeki 32 ilde seçmenler 07.00- 16.00, diğer 49 ilde ise 08.00-17.00 saatleri arasında oy verecek. Diğer 49 ilde ise sandıklarda oy verme işlemi ise saat 08.00'da başladı.