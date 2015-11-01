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VE TÜRKİYE YENİDEN 'SEÇİMİNİ' YAPIYOR...


VE TÜRKİYE YENİDEN 'SEÇİMİNİ' YAPIYOR...
Tarih : 01 Kasım 2015, 11:50
Puan Ver : Ve Türkiye Yeniden 'seçimini' Yapıyor...(9/10)11


7 Haziran'da yapılan seçimden sonra hükümet kurulamaması üzerine yasa gereği 1 Kasım'da seçim yapılması kararı alınmıştı. Bugünkü seçinde ülke genelinde kayıtlı 54 milyon 49 bin 851 seçmen, 175 bin sandıkta oy kullanacak. Doğu bölgemizdeki 32 ilde seçmenler 07.00- 16.00, diğer 49 ilde ise 08.00-17.00 saatleri arasında oy verecek. Diğer 49 ilde ise sandıklarda oy verme işlemi ise saat 08.00'da başladı.








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