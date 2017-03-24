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ve thy'den üçüncü hamle de geliyor

VE THY'DEN ÜÇÜNCÜ HAMLE DE GELİYOR

İstanbul'dan ABD ve İngiltere'ye direkt uçuşlarda kabinde elektronik cihaz taşınmasına yönelik sınırlama üzerine bugün iki ayrı uygulama başlatan THY şimdi de üçüncüye hazırlanıyor.

Tarih : 24 Mart 2017, 15:48
Puan Ver : Ve Thy'den Üçüncü Hamle De Geliyor(9/10)9


İstanbul'dan ABD ve İngiltere'ye direkt uçuşlarda kabinde elektronik cihaz taşınmasına yönelik sınırlama üzerine bugün iki ayrı uygulama başlatan THY şimdi de üçüncüye hazırlanıyor.



Uçuşlarda Nisan ayından itibaren ücretsiz internet erişimi üzerinde hazırlıklar yapılıyor.



THY, ilgili yasak kararlarının yolcu sayısını etkilememesi için bir dizi yeni uygulamayı hayata geçirecek.



THY, bu sabah yaptığı açıklamada, ABD uçuşlarında kullanılan geniş gövdeli uçaklarda mobil cihazlardan internet erişimi, sosyal medya güncellemeleri, sms, e-posta kontrolü ve mobil mesajlaşmaya imkân sağlayan uygulamayı Nisan itibarıyla hayata geçireceğini duyurdu.



THY'den yapılan açıklamada, "exphone" olarak adlandırılan bir uygulama ile THY filosundaki Boeing 777 ve Airbus 330 tipi uçaklarda sunduğu Wi-Fi ve Canlı TV hizmetlerine ek olarak Nisan ayından itibaren mobil cihazlardan konuşma hariç olmak üzere, internet erişimi ile e-posta kontrolü, sosyal medya hesap güncellemeleri ve sms'in yanı sıra whatsapp, line gibi mobil mesajlaşmalara imkân sağlanacağı belirtildi. Buna göre, uçak kalktıktan belli bir süre sonra yolcuların telefonunun "data roaming" modu aktif ise eXPhone uygulaması otomatik olarak devreye girecek ve uçak inişe geçene kadarki süre boyunca kullanılabilecek.



 



kaynak:habertürk








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