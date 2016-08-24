

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Koalisyon Hava Kuvvetleri savaş uçakları tarafından Gaziantep'in Karkamış İlçesi'nin karşısında bulunan Suriye'nin IŞİD denetimindeki Cerablus kentine askeri harekat başlatıldı.



Saat 04.00'te başlayan harekatta Cerablus'taki IŞİD hedefleri savaş uçakları, tank ve obüs topları ile çok namlulu roketatarlar ile ateş altına alındı. Operasyonda yeni bir aşamaya geçildi. Askeri kaynaklar, Suriye'nin kuzeyine yönelik Fırat Kalkanı harekatı kapsamında tank birliklerinin Suriye sınırından içeri girdiğini, harekatın sürdüğünü bildirdi.