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VE SICAK HAVA GELİYOR


VE SICAK HAVA GELİYOR
Tarih : 07 Mayıs 2016, 12:21
Puan Ver : Ve Sıcak Hava Geliyor(7/10)8


Pazartesinden itibaren bulutlar ve yağış adım adım Doğu'ya doğru kayacak ve hafta ortasından itibaren artık sıcaklar başlayacak.



Yapılan son değerlendirmelere göre cumartesi ve pazar günü Türkiye genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Karadeniz, İç Anadolu, Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Muğla, Afyonkarahisar, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ'ın iç kesimleri ve Denizli'nin güneydoğusunun aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



Yağışların özellikle Rize, Artvin, Osmaniye, Adana'nın doğusu ve Hatay çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Marmara Bölgesi'nde ise hava çok bulutlu.



Pazardan itibaren ise sıcaklık artışı başlıyor. İç ve batı kesimlerde ilk etapta sıcaklıklar 2 ila 4 derece artacak.








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