206 Kiloydu, Azmedip 6 Ayda 85 Kilo Verdi
Abd'de Katliam Gibi Olay! Otoparktaki Römorkta 8 Kişi Ölü Bulundu
Beşiktaş, Amerika'dan Bedavaya Transfer Yapıyor
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Mısırlı Mevkidaşıyla Telefonda Görüştü
Çocuğu Tuhafiyeye Bırakıp Kaçan Kadın, Bakıcısı Çıktı
Anadolu Mandasına Yeni Eş Geliyor: Murrah Mandaları
Arkadaşı Tarafından Bıçaklanan Genç, Yürüyerek Geldiği Hastanede Öldü
Bartın'da Plajdaki Kadınları Çeken Sapık Gözaltına Alındı
G.Saray'ın Hocası Igor Tudor, Takımdan 9 Kişinin Gönderilmesini İstedi
Chp Eski Milletvekili İhsan Kalkavan Vefat Etti
Ankara'da Doğalgaz Borusu Patladı! Alevler 10 Metre Yükseliğe Ulaştı
Tff 3. Lig Ekibi Tekirdağspor, 3 Günde 22 Futbolcu Transfer Etti
9 Yaşındaki Katarlı Çocuk, Ailesi Yemek Yerken Uludağ'da Kayboldu
Volkswagen'e Emisyon Davasında 125 Milyon Dolar Ceza Verildi
Erdoğan'dan Abd'ye Ypg Tepkisi: Ha Ali Ha Veli, Dostlar Birbirini Aldatmamalı
Büyükada'daki Toplantı Soruşturmasında 2 Tutuklama
Cumhurbaşkan'ı Erdoğan'dan İsrail'e Mescid-İ Aksa Çağrısı
Hande Ataizi'ni Tokatlayan Sevda Demirel'in Öfkesi Hala Geçmemiş
Çanakkale'de Deprem, Halkı Sokağa Döktü
Serhat Akın, Pişmanım Deyip Survivor Panoroma'yı Yerden Yere Vurdu

Ve RvP'nin transferi için resmi görüşmeler başladı

VE RVP'NİN TRANSFERİ İÇİN RESMİ GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Feyenoord Teknik Direktörü Giovanni Van Bronckhorst, "Robin van Persie'yi istiyoruz ve Fenerbahçe ile temasa geçtik." dedi.

Tarih : 21 Temmuz 2017, 18:50
Puan Ver : Ve Rvp'nin Transferi İçin Resmi Görüşmeler Başladı(8/10)4

Feyenoord, Fenerbahçe'nin golcüsü Robin van Persie'ye resmen talip oldu.

Hollanda basınına açıklamalarda bulunan Feyenoord Teknik Direktörü Giovanni Van Bronckhorst, Van Persie ile görüştüklerini itiraf etti.

"FENERBAHÇE İLE GÖRÜŞÜYORUZ"

Takımında görmeyi çok istediğini ifade eden Hollandalı teknik adam, "Robin'i gerçekten istiyoruz ve Fenerbahçe ile temasa geçtik. Van Persie'yi çok iyi tanıyorum. Şampiyonlar Ligi'nde onu kullanabilirsek çok iyi olur. Persie'nin Fenerbahçe ile sözleşmesi önümüzdeki sene sona eriyor ama onu şimdi de kadroma katmayı çok isterim" açıklamasında bulundu.

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 39 maça çıkan Robin Van Persie, 18 gol atarken 5 de asist yaptı.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Ve  Rvp  Nin  Transferi  İçin  Resmi  Görüşmeler  Başladı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER