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ve ronaldinho resmen açıkladı!

VE RONALDİNHO RESMEN AÇIKLADI!

Son dönemde Antalyaspor'un transfer gündeminde yer alan Ronaldinho, resmi Twitter hesabı aracılığıyla bir veda mesajı yayınladı.

Tarih : 20 Haziran 2015, 12:39
Puan Ver : Ve Ronaldinho Resmen Açıkladı!(7/10)7


Son dönemde Antalyaspor'un transfer gündeminde yer alan Ronaldinho, resmi Twitter hesabı aracılığıyla bir veda mesajı yayınladı.


 


Efsane isim bu mesajında bütün Meksika halkına yaşattıkları özel duygular için teşekkür etti.


 


Queretaro ile 2016'ya kadar sözleşmesi bulunan Ronaldinho'nun bir sonraki adresinin Antalyaspor olması bekleniyor.







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