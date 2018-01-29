VE RESMİ AÇIKLAMA GELDİ, TRANSFER YATTI
Atiker Konyaspor Başkan Yardımcısı Ahmet Baydar, "Eto'nun transferiyle ilgili sürecin imza aşamasında yaşanan pürüz nedeniyle görüşmelerimizi sonlandırdık." dedi.
Atiker Konyaspor Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Ahmet Baydar, Samuel Eto'o transferiyle ilgili imza aşamasında yaşanan pürüz nedeniyle görüşmelerin sonlandırıldığını açıkladı.
"GÖRÜŞMELERİMİZİ SONLANDIRDIK"
Yeşil-beyazlı kulüp, renklerine bağlamak istediği, prensipte 2.5 yıllığına anlaştığı Kamerunlu golcü Samuel Eto ile transfer görüşmelerini sonlandırdı. Kulüp başkan yardımcısı Ahmet Baydar, twittter hesabından, "Samuel Eto'nun kulübümüze transferiyle ilgili sürecin imza aşamasında yaşanan pürüz nedeniyle bu futbolcuyla görüşmelerimizi sonlandırdık..!' şeklinde paylaşımda bulundu.
Kaynak: haberinburada
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