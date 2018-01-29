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Ve resmi açıklama geldi, transfer yattı

VE RESMİ AÇIKLAMA GELDİ, TRANSFER YATTI

Atiker Konyaspor Başkan Yardımcısı Ahmet Baydar, "Eto'nun transferiyle ilgili sürecin imza aşamasında yaşanan pürüz nedeniyle görüşmelerimizi sonlandırdık." dedi.

Tarih : 29 Ocak 2018, 16:30
Puan Ver : Ve Resmi Açıklama Geldi, Transfer Yattı(7/10)3

Atiker Konyaspor Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Ahmet Baydar, Samuel Eto'o transferiyle ilgili imza aşamasında yaşanan pürüz nedeniyle görüşmelerin sonlandırıldığını açıkladı.

"GÖRÜŞMELERİMİZİ SONLANDIRDIK"

Yeşil-beyazlı kulüp, renklerine bağlamak istediği, prensipte 2.5 yıllığına anlaştığı Kamerunlu golcü Samuel Eto ile transfer görüşmelerini sonlandırdı. Kulüp başkan yardımcısı Ahmet Baydar, twittter hesabından, "Samuel Eto'nun kulübümüze transferiyle ilgili sürecin imza aşamasında yaşanan pürüz nedeniyle bu futbolcuyla görüşmelerimizi sonlandırdık..!' şeklinde paylaşımda bulundu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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