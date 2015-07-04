Galatasaray'ın yeni transferi Lukas Podolski, 3+1 yıllık sözleşmeye imza attı. Öte yandan Sarı-Kırmızılı kulüp Podolski transferİ için Arsenal'e ve oyuncunun kendisine ödenecek ücretleri de KAP'a bildirdi



Galatasaray'ın yeni transferi Lukas Podolski, 3+1 yıllık sözleşmeye imza attı. Podolski imzanın ardından getirilen çayı içerek basın mensuplarına poz verdi.



Öte yandan Sarı-Kırmızılı kulüp Podolski transferİ için Arsenal'e ve oyuncunun kendisine ödenecek ücretleri de KAP'a bildirdi:



"Profesyonel futbolcu Lukas Josef Podolski ve kulübü Arsenal FC ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, oyuncunun eski kulübüne 2.500.000 EUR tutarında bonservis ücreti ödenecektir. Ayrıca, eski kulübüne 2016-2017, 2017-2018 veya 2018-2019 sezonlarından herhangi birinde Kulübümüz Şampiyonlar Ligine katılmaya hak kazanırsa bir kereye mahsus olmak üzere 500.000 EUR daha ödenecektir. Oyuncunun kendisiyle ise 3+1 futbol sezonu (son sezon opsiyonlu) için aşağıdaki şartlarda anlaşılmıştır:







2015-2016 sezonu için : 3.000.000 EUR sabit transfer ücreti ve 20.000 EUR maç başı ücreti,



2016-2017 sezonu için : 3.000.000 EUR sabit transfer ücreti ve 20.000 EUR maç başı ücreti,



2017-2018 sezonu için : 3.000.000 EUR sabit transfer ücreti ve 20.000 EUR maç başı ücreti,



2018-2019 seoznu için : 2.300.000 EUR sabit transfer ücreti ve 25.000 EUR maç başı ücreti (Opsiyon şartı futbolcunun 2017-2018 sezonunda 20 'si ilk 11'de olmak üzere en az 30 resmi müsabakada fiilen oynaması halinde geçerlilik kazanacaktır)."







PODOLSKİ'NİN SÖZLERİ...







TT Arena'da düzenlenen imza töreninde konuşan Podolski, "Geçtiğimiz senelerde de Galatasaray'ın bana karşı ilgisi oldu. Yaz döneminde ise bu ilgi arttı. Ailem de benim buraya gelmemi istedi. Dolayısıyla Galatasaray ile anlaştık, çok mutluyum. Galatasaray geçen yılın şampiyonu. Şampiyonlar Ligi'nde de mücadele edeceğiz. Hedefimiz Şampiyonlar Ligi'nde üst tura çıkmak olacak." ifadelerini kullandı.



Galatasaray taraftarı ve atmosferle ilgili soruya yanıt veren Alman golcü, "Tabi ki burada çok iyi bir atmosfer vardı. Televizyonda da o atmosferi takip ediyordum. Her zaman dolu tribünlere oynayan bir takım Galatasaray. Taraftarlar bu süreçte ve daha önce de bana destek oldular. Bu yaklaşım buraya gelmemde etkili oldu. Ayrıca buraya gelmemde Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde oynaması ana faktör değildi. Ben genel resme bakıyorum." şeklinde konuştu.



Sarı-Kırmızılı takımdaki hedefi ve Wesley Sneijder'le birlikte oynayacak olması hakkında da görüş bildiren Podolski, "Kariyerimde çok fazla kupalar kazandım ama şunu söyleyebilirim ki bu kupalar karakterimi hiçbir şekilde değiştirmedi. Bu başarıları kazanmamış olsam da karakterim şuanki gibi olacaktı. Futbolda açlık önemli bir şey ama bunu genele yaymak gerekir. Kupalar kazanmak tabi ki futbolcuyu extra motive eder. Sneijder, çok büyük bir oyuncu. Üst düzey oyuncularla beraber oynamak motive edici bir durum. Diğer takım arkadaşlarımla beraber oynayacak olmak da gurur verici bir durum." dedi.



“UZUN ZAMANDIR İZLEDİĞİMİZ BİR OYUNCUYDU”



Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ise, “Galatasaray için uzun süre hizmet verecek bir arkadaşımız. Kendisi Almanya'nın 10 numarası. Uzun zamandır izlediğimiz bir futbolcuydu. Takıma katkı vereceğini biliyoruz. Taraftarlarımızın da beklentisi vardı. Onları karşıladığımız için sevineceklerini ümit ediyorum. Kendisine İstanbul'da başarılar diliyorum” dedi.







“TRANSFER ETMEK İSTEDİĞİMİZ OYUNCULAR VAR”



Sezonu şampiyon olarak bitirdiklerini ve Türkiye Kupası'nı da kazandıklarını hatırlatan Özbek, “Süper Kupa'yı hedefliyoruz. Şampiyon takımın eksiklerini tespit ettik. Transfer sezonu uzun ve Ağustos'un sonuna kadar devam ediyor. Bazı şeylere dikkate almalıyız. Mali politikalar çerçevesinde de bazı şartları zorluyoruz. Transfer etmek istediğimiz oyuncular var. Taraftarlarımızın bu konuda endişesi olmasın. Şampiyonlar Ligi'nde de en iyi şekilde performans gösterecek bir takım oluşturuyoruz” dedi.



Transferin detaylarını da aktaran başkan Özbek, “3+1 olarak kontrat yaptık. Lucas'ın faydalı olacağını düşünüyorum” diye konuştu.







TANMAN: “PODOLSKI DÜNYA STARI”



Galatasaray'ın futboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi Cüneyt Tanman da, “Podolski 2011 tarihinde de Galatasaray'ın ilgi duyduğu çok önemli bir dünya starı. O günden bugüne gelen bir özlem vardı. Taraftarın özlemini giderdiğimiz için mutluyuz. Podolski'nin inşallah çok ciddi katkıları olacak. İyi bir profesyonel ve karakterli oyuncu. Hamza hoca takıma çok büyük katkısı olacağını düşünüyor, ben de öyle düşünüyorum” dedi.



Tanman ayrıca, gündemde yer alan isimler ile ilgili herhangi bir girişimlerinin olmadığını ifade etti.