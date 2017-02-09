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ve özge ulusoy gelinliği giydi!

VE ÖZGE ULUSOY GELİNLİĞİ GİYDİ!

Raşit Bağzıbağlı, şimdi de 'My Dream Bride' ismini verdiği ilk gelinlik defilesi için Özge Ulusoy ile bir çekim gerçekleştirdi.

Tarih : 09 Şubat 2017, 12:03
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Gündemden düşmeyen, hemen hemen her davette karşılaştığımız, neredeyse her projenin içinde bir şekilde yer alan Özge Ulusoy'un yaşam öyküsünü dinlesek biraz...



Artık az çok biliyorsunuz aslında... Ankara doğumluyum, 20'li yaşlarımın başında İstanbul'a geldim. Hacettepe Üniversitesi'nde başladığım bale eğitimimi Mimar Sinan Üniversitesi'nde tamamladım. Sonrasında ise Yeditepe Üniversitesi'nde Sanat Yönetimi bölümünü bitirdim. Ablamın da ısrarıyla Elite Model Look yarışmasına katıldım ve ardından yavaş yavaş bu sektöre girmeye başladım. Daha sonra Miss Turkey ile bu yola tam olarak çıkmış oldum.



 



kaynak:haberler








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