VE NANİ İMZAYI ATIYOR! SAAT 18:00'DE...
İşte Fenerbahçe'nin resmi siteden yaptığı açıklama;
Kulübümüzün yeni transferi Luis Nani'nin imza töreni, 06 Temmuz 2015 Pazartesi günü (BUGÜN) saat 18:00'da Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda yapılacak olup, tören taraftarlarımıza açık olacaktır.
Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu zemini üzerinde gerçekleşecek olan imza töreninde taraftarlarımızla buluşacak olan Luis Nani, daha sonra Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda bulunan Basın Toplantı Salonu'na geçecek ve burada basın mensuplarının sorularını yanıtlayacaktır.
Taraftarlarımız, Fenerium Alt Tribünü B5 ve B6 numaralı dış arama giriş kapılarından (Migros mağazası yanı) stadımıza giriş yapabileceklerdir.
Kamuoyunun ve basın mensuplarının bilgisine sunarız.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar