

İşte Fenerbahçe'nin resmi siteden yaptığı açıklama;



Kulübümüzün yeni transferi Luis Nani'nin imza töreni, 06 Temmuz 2015 Pazartesi günü (BUGÜN) saat 18:00'da Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda yapılacak olup, tören taraftarlarımıza açık olacaktır.































Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu zemini üzerinde gerçekleşecek olan imza töreninde taraftarlarımızla buluşacak olan Luis Nani, daha sonra Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda bulunan Basın Toplantı Salonu'na geçecek ve burada basın mensuplarının sorularını yanıtlayacaktır.



Taraftarlarımız, Fenerium Alt Tribünü B5 ve B6 numaralı dış arama giriş kapılarından (Migros mağazası yanı) stadımıza giriş yapabileceklerdir.



Kamuoyunun ve basın mensuplarının bilgisine sunarız.