

Milyonlarca kişinin borçlarını yeniden yapılandıracak Vergi Barışı, Hazine'nin yüzünü güldürecek. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç, vergi borç yapılandırmasına yönelik müracaatların alınmaya başlandığını belirterek 30-40 milyar liralık bir gelir elde edilebileceğini söyledi. Bilgiç, “Bu rakam vergi, prim yapılandırmasından sadece. Uzlaşmalar var, matrah arıtırımı, stok affı, kasa düzeltim meselesi var. 30-40 milyar TL tahsil edilebilir daha da üzerinde olabilir” dedi. Bilgiç, Varlık Barışı'nın da önemli olduğunu ifade ederek vergi incelenmesine tabi tutulmamasının önemli olduğunu belirterek kara para ve terörün finansmanının bunun dışında olduğunun altını çizdi.







Bilgiç, Meclis'teki ekonomiyle ilgili düzenlemeler hakkında değerlendirmede bulundu. star'ın sorularını yanıtlayan Bilgiç, öğrenci, iş dünyası gibi toplumun tüm kesimlerini ilgilendiren düzenlemeler yapıldığını kaydetti. Bilgiç “Esnaf ve sanayicinin tamamının trafik borçları yeniden yapılandırılıyor. Acil hükümetin gündeminde ne var bilmiyorum. Hurda araç teşviki de konuşuldu ama gelmedi önümüze” diye konuştu. Bilgiç, Gelir Vergisi ile Vergi Usul Kanunu'nun (VUK) Maliye'nin gündeminde olduğunu da söyledi.