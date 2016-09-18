İstanbul Anadolu Yakası'nda Elektrik Kesintisi
Kpss Din Hizmetleri Sonuçları Açıklandı
Rus Uçağı Karadeniz'e Düştü!
O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi

ve müraacatlar başladı! 40 milyarlık gelir bekleniyor

VE MÜRAACATLAR BAŞLADI! 40 MİLYARLIK GELİR BEKLENİYOR

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç, vergi borcu yapılandırmasından en az 40 milyar liralık gelir beklendiğini söyledi. Bilgiç, Gelir Vergisi ile Vergi Usul Kanunu çalışmalarının da gündeminde olduğunu belirtti.

Tarih : 18 Eylül 2016, 14:49
Puan Ver : Ve Müraacatlar Başladı! 40 Milyarlık Gelir Bekleniyor(5/10)4


Milyonlarca kişinin borçlarını yeniden yapılandıracak Vergi Barışı, Hazine'nin yüzünü güldürecek. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç, vergi borç yapılandırmasına yönelik müracaatların alınmaya başlandığını belirterek 30-40 milyar liralık bir gelir elde edilebileceğini söyledi. Bilgiç, “Bu rakam vergi, prim yapılandırmasından sadece. Uzlaşmalar var, matrah arıtırımı, stok affı, kasa düzeltim meselesi var. 30-40 milyar TL tahsil edilebilir daha da üzerinde olabilir” dedi. Bilgiç, Varlık Barışı'nın da önemli olduğunu ifade ederek vergi incelenmesine tabi tutulmamasının önemli olduğunu belirterek kara para ve terörün finansmanının bunun dışında olduğunun altını çizdi.



Bilgiç, Meclis'teki ekonomiyle ilgili düzenlemeler hakkında değerlendirmede bulundu. star'ın sorularını yanıtlayan Bilgiç, öğrenci, iş dünyası gibi toplumun tüm kesimlerini ilgilendiren düzenlemeler yapıldığını kaydetti. Bilgiç “Esnaf ve sanayicinin tamamının trafik borçları yeniden yapılandırılıyor. Acil hükümetin gündeminde ne var bilmiyorum. Hurda araç teşviki de konuşuldu ama gelmedi önümüze” diye konuştu. Bilgiç, Gelir Vergisi ile Vergi Usul Kanunu'nun (VUK) Maliye'nin gündeminde olduğunu da söyledi.








Etiketler: Ve  Müraacatlar  Başladı  40  Milyarlık  Gelir  Bekleniyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER