

2017 yılının bütçesini bağlayan TFF Yönetim Kurulu, A Milli Takım oyuncularına maç başı prim verilmesi uygulamasını kaldırıp ve yeni bir sisteme geçme kararına vardı. Üzerinde mutabık kalınan bu sisteme göre, futbolculara 'kazanılan puan ya da maçlara göre prim' uygulaması tamamen kaldırılıyor.



YENİ DÖNEM



Sürekli sorun yaratan mevcut uygulama yerine, futbolculara, hedefe ulaşmaları halinde FIFA ya da UEFA'dan TFF'ye gelecek primden yüzde verilecek. Bu oranın yüzde 30-50 arasında olması düşünülüyor.



Yani, milliler Dünya Kupası ya da Avrupa Şampiyonası finallerine gitme hakkı elde ederse, bu oranlar üzerinden prime hak kazanabilecek. Geçtiğimiz yılın en çok konuşulan olaylarından biri A Milli Futbol Takım'da yaşanan prim krizi olmuştu.



2016 Avrupa Şampiyonası elemelerinde forma giyen bazı oyunculara prim verilmediği iddiasının ardından Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ile A Milli Takım Kaptanı Arda Turan'ın arası açılmıştı.



Terim, Arda'nın yanı sıra, Selçuk İnan ve Burak Yılmaz'ı bir süre kadroya almamıştı.







kaynak:sabah