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VE KAPIYA DAYANDI ! SOĞUK VE YAĞIŞLI HAVA GELİYOR


VE KAPIYA DAYANDI ! SOĞUK VE YAĞIŞLI HAVA GELİYOR
Tarih : 29 Aralık 2015, 12:47
Puan Ver : Ve Kapıya Dayandı ! Soğuk Ve Yağışlı Hava Geliyor(6/10)4


Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz kıyılarının bugün yağmurlu, akşam saatlerinden sonra Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçmesi öngörülüyor. Ülkenin kuzey iç ve doğu kesimlerinde görülmesi beklenen kar yağışlarının yarın, Marmara'nın doğusu ile Karadeniz kıyılarında kuvvetli ve yer yer yoğun olması bekleniyor.

 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bugün akşam saatlerinden sonra Karadeniz üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava ülkede etkili olacak. Çarşambadan itibaren sıcaklıklar 8-15 derece azalacak. Pek çok kent yeni yılı karla karşılayacak. İstanbul'da çarşamba günü başlayacak kar yağışı cumartesi gününe kadar devam edecek.

 

YOĞUN KAR GELİYOR

 

Habertürk TV'nin Meteoroloji Uzmanı Hüseyin Öztel yaptığı açıklamada çarşamba, perşembe ve cuma gecesi yoğun bir kar yağışının beklendiğini belirtti. Öztel, 60 saatte toplam 60 cm kar kalınlığının Marmara Bölgesi'nin bazı kesimlerinde görüleceğini de aktardı.

 

Meteoroloji Uzmanı Hüseyin Öztel'in yaptığı açıklamalar şöyle;

Türkiye, Sibirya üzerinden gelen bu mevsimin en ciddi ve en çok kar yağışı bırakacak soğuk sisteminin etkisine girdi. Edirne çevresinde sıcaklık şu saatlerde hızla düşüyor. Bu soğuk sistemin tahmini ömrü 4 gün.








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