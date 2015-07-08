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ve josef de sarı-lacivert

VE JOSEF DE SARI-LACİVERT

Fenerbahçe, Brezilyalı futbolcu Josef de Souza'nın transferini açıkladı.

Tarih : 08 Temmuz 2015, 09:22
Puan Ver : Ve Josef De Sarı-Lacivert(7/10)7


Sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Josef de Souza 4 yıl Fenerbahçe forması giyecek" denildi. Souza yeni transferler Fabiano ve Ba ile birlikte İstanbul'a gelmiş ancak transferinde çıkan pürüzler sebebiyle imzası ertelenmişti. Sarı-lacivertliler dün itibarıyle futbolcu ve kulübü Sao Paulo ile pürüzleri giderdi. Orta sahanın ortasında forma giyen Souza üç kere de Brezilya Milli Takım formasını giydi. Japonya karşısında 14 Ekim 2014 tarihinde milli formayı giyen Souza, Şili ve Fransa karşısında da milli heyecan yaşadı.








Etiketler: Ve  Josef  De  Sarı-Lacivert    haber

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