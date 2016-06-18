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ve ihtiyar kurt rolls-royce dawn türkiye'de

VE İHTİYAR KURT ROLLS-ROYCE DAWN TÜRKİYE'DE

Rolls-Royce Dawn Türkiye'de!

Tarih : 18 Haziran 2016, 09:57
Puan Ver : Ve İhtiyar Kurt Rolls-Royce Dawn Türkiye'de(6/10)4


Rolls-Royce Dawn Türkiye'de!

Rolls-Royce Motor Cars, cabrioyu lüksle buluşturan Dawn'ın örtüsünü Esman Sultan'da kaldırdı.



Rolls-Royce Motor Cars, Istanbul'da Esma Sultan'daki bir etkinlikle Dawn'ın örtüsünü kaldırdı.



Araç, Türkiye'de ilk defa Boğazın kıyılarında müşteriler ve marka uzmanları için sergilendi. Dawn

lansmanına özel bir katkıda bulunması adına Rolls-Royce merkezinden gelen bir ahşap uzmanı, Goodwood

imalat fabrikasında uygulanan ince işçiliği göstererek tanıttı.



Açıldığında Dawn'ı dünyanın üstü açık en sessiz arabası yapan çok katmanlı, açılır kapanır kumaş bir

tavana sahip, Rolls-Royce Motor Cars ailesinin dördüncü özgün modeli olan Dawn, 6.6 litre çift turbolu

V12 motoru taşıyor.



Öte yandan yeni Rolls-Royce Dawn'ın teslimatları birkaç hafta içinde başlıyor.








Etiketler: Ve  İhtiyar  Kurt  Rolls-Royce  Dawn  Türkiye  De    haber

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