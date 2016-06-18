VE İHTİYAR KURT ROLLS-ROYCE DAWN TÜRKİYE'DE
Rolls-Royce Dawn Türkiye'de!
Rolls-Royce Dawn Türkiye'de!
Rolls-Royce Motor Cars, cabrioyu lüksle buluşturan Dawn'ın örtüsünü Esman Sultan'da kaldırdı.
Rolls-Royce Motor Cars, Istanbul'da Esma Sultan'daki bir etkinlikle Dawn'ın örtüsünü kaldırdı.
Araç, Türkiye'de ilk defa Boğazın kıyılarında müşteriler ve marka uzmanları için sergilendi. Dawn
lansmanına özel bir katkıda bulunması adına Rolls-Royce merkezinden gelen bir ahşap uzmanı, Goodwood
imalat fabrikasında uygulanan ince işçiliği göstererek tanıttı.
Açıldığında Dawn'ı dünyanın üstü açık en sessiz arabası yapan çok katmanlı, açılır kapanır kumaş bir
tavana sahip, Rolls-Royce Motor Cars ailesinin dördüncü özgün modeli olan Dawn, 6.6 litre çift turbolu
V12 motoru taşıyor.
Öte yandan yeni Rolls-Royce Dawn'ın teslimatları birkaç hafta içinde başlıyor.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar