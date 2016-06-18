

Rolls-Royce Dawn Türkiye'de!



Rolls-Royce Motor Cars, cabrioyu lüksle buluşturan Dawn'ın örtüsünü Esman Sultan'da kaldırdı.



Rolls-Royce Motor Cars, Istanbul'da Esma Sultan'daki bir etkinlikle Dawn'ın örtüsünü kaldırdı.



Araç, Türkiye'de ilk defa Boğazın kıyılarında müşteriler ve marka uzmanları için sergilendi. Dawn



lansmanına özel bir katkıda bulunması adına Rolls-Royce merkezinden gelen bir ahşap uzmanı, Goodwood



imalat fabrikasında uygulanan ince işçiliği göstererek tanıttı.



Açıldığında Dawn'ı dünyanın üstü açık en sessiz arabası yapan çok katmanlı, açılır kapanır kumaş bir



tavana sahip, Rolls-Royce Motor Cars ailesinin dördüncü özgün modeli olan Dawn, 6.6 litre çift turbolu



V12 motoru taşıyor.



Öte yandan yeni Rolls-Royce Dawn'ın teslimatları birkaç hafta içinde başlıyor.