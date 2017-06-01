

17 Şubat'ta Zuhal Topal'ın izdivaç programına veda eden ve "bir daha geri dönmem" diyen gelin adayı Hanife, eski talibi Serkan'ın "geri dön" çağrısına karşı koyamayarak 102 gün sonra sözünden döndü.







Hanife'yi terk eden talibi Serkan, uzun süre kendisine yeni gelin adayları aramış, ancak bir türlü aradığını bulamamıştı. Geçtiğimiz günlerde Hanife'den ayrıldığı için pişman olduğunu söyleyen Serkan, popüler gelin adayına dönmesi için çağrıda bulunmuştu.







Programa telefonla bağlanan Hanife ise Serkan'ın açıklamalarını samimi ve inandırıcı bulmadığını, hala ona kırgın ve kızgın olduğunu söylemişti.







kaynak:posta