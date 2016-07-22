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ve galatasaray, bruma için son sözü söyledi

VE GALATASARAY, BRUMA İÇİN SON SÖZÜ SÖYLEDİ

Galatasaray'ın kapısını bir kez daha çalan PSV Eindhoven, fiyat yükseltti ama Galatasaray'dan olumsuz cevap aldı. Portekizli Bruma için tekrar ısrarcı olunca da Galatasaray yönetimi, "Ona ihtiyacımız var. Satmıyoruz" yanıtı verdi.

Tarih : 22 Temmuz 2016, 09:34
Puan Ver : Ve Galatasaray, Bruma İçin Son Sözü Söyledi(7/10)8


PSV Eindhoven, Bruma için yeni bir teklifle Galatasaray'ın kapısını çaldı...



Portekizli yıldız Bruma'yı ısrarla kadrosuna katmak isteyen Hollanda kulübü PSV Eindhoven, bu kez 7 milyon Euro'luk teklif yaptı. Bruma için 1 ay önce transfer pazarlığına 3.5 milyon Euro'luk teklifle oturan PSV Eindhoven, son girişimleri ile bu rakamı ikiye katladı.



PSV'nin bitmeyen Bruma ısrarı ise Galatasaray yönetiminin sabrını taşırdı. Riekerink'in, "Mutlaka takımda kalmalı. En büyük kozum olacak" sözleri sonrası yönetim, Bruma için PSV'nin yeni teklifini de kabul etmedi.



KAPIYI KAPATTILAR



Aldıkları yanıt üzerine PSV bir hamle daha yaptı ve "Siz ne kadar isterseniz. Bu transferi ne kadar bir bonservis bedeli karşılığında çözebiliriz" diye nabız yokladı. 3 hazırlık maçında attığı 3 gol, ortaya koyduğu futbol ve antrenman performansları ile İsviçre kampının yıldızı olan Bruma için Galatasaray, Hollandalıların bu girişimine net ve sert bir yanıt verdi.



"SATMIYORUZ..."



Ve yönetim kapıyı şu sözlerle kapattı: "Bruma Galatasaray'ın oyuncusu ve başka bir kulübe vermeyeceğiz. Biz her zaman şampiyonluk hedefi olan bir kulübüz ve Bruma bu takımın önemli parçalarından biri."



 








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