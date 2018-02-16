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Ve Fatih Terim ilk transferini yaptı

VE FATİH TERİM İLK TRANSFERİNİ YAPTI

Galatasaray'ın Manchester Unitedlı Fellaini'yle Antalya'da 5 yıllık ön protokol imzaladığı ortaya çıktı. Belçikalı futbolcu, Fatih Terim'in yaz transfer sezonu için ilk transferi oldu.

Tarih : 16 Şubat 2018, 15:30
Puan Ver : Ve Fatih Terim İlk Transferini Yaptı(6/10)2

Galatasaray'ın, Fellaini ile 5 yıllık sözleşme üzerine ön protokol imzaladığı ortaya çıktı.

M.United'la sezon sonu sözleşmesi bitecek olan dünyaca ünlü orta saha Marouane Fellaini'nin menajeri Antalya kampında Cimbom'la anlaşmış.

TERİM'İN İLK TRANSFERİ OLDU

Galatasaray'ın Manchester United'ın yıldız futbolcusu Marouane Fellaini ile ön protokol imzaladığı ortaya çıktı. Finansal sıkıntıları göz önünde bulunduran ve bonservisi elinde olan futbolculara yönelen sarı-kırmızılıların, İngiliz deviyle kontrat yenilemeyen Belçikalı orta saha oyuncusunun menajeriyle Antalya kampında el sıkıştığı öğrenildi. Sezon sonunda çok ciddi bir değişime gitmeyi planlayan Fatih Terim'in devre arasındaki ilk transferi de Fellaini oldu.

BEŞİKTAŞ DA İSTEMİŞTİ

Önceki gün İngiliz kaynaklı haber sitelerinde yıldız futbolcunun sezon sonunda Beşiktaş'a geleceği yazılmıştı ancak işin aslının çok farklı olduğu öğrenildi.

Futbolcunun Belçika'daki menajeri istedikleri uzun süreli kontratı Galatasaray'ın verdiğini ve Fellaini'nin de tercihini sarı-kırmızılı kulüpten yana kullandığını açıkladı.

4+1 YILLIK İMZA

Cimbom, bonservis bedeli ödemeyeceği 30 yaşındaki tecrübeli ismin işini 4+1 yıllık sözleşme teklifiyle bitirdi.

Kaynak: Sözcü

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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