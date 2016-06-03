

Türkiye'deki en büyük medya satışı dün akşam saatlerinde gerçekleşti. Sabah'tan Şelale Kadak'ın haberine göre, 3 yıldır Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kontrolünde olan Digitürk'ün satışı beklenenden çok daha kısa sürede gerçekleşti ve dün atılan imzalarla Digitürk'ün yeni sahibi, Katarlı ünlü işadamı Nasser Al-Khelaifi'nin şirketi BeIN Sports oldu.







Dün akşam saatlerinde görüştüğüm Digitürk İcra Kurulu Başkanı Ümit Önal, imzaların atılmasıyla bu işin artık geri dönüşünün olmadığını ve şirketin yüzde 100'ünün Katarlı gruba geçtiğini söyledi.







BeIN Sports, TMSF kontrolünde olduğu için prosedüre uyarak herhangi bir itiraz, mahkeme durumunu göz önüne alarak 60 günlük bekleme süresini kullanacak ve bu sure sonunda ödemeyi yapacak.







Ümit Önal, Katarlı grubun ödemenin yüzde 60'nı bu yıl, yüzde 40'nı da önümüzdeki yıl yapacağını vurguluyor.







Her ne kadar imza atılan rakamı açıklamasa da piyasada konuşulduğu üzere Digitürk'ün satışının 1 milyar doların üzerinde bir rakama gerçekleştiği tahmin ediliyor.







Ümit Önal, mayıs ortasında Berlin'e yaptığımız seyahat esnasında, Digitürk konusunda açıklamalarda bulunmuş ve satışın iki aya kadar tamamlanacağını söylemişti. Bu konuşmanın ardından sadece 15 gün geçti ve satış gerçekleşti.







Digitürk'ün yüzde 46.7'si Providence Equity isimli bir fon şirketine, yüzde 53.3'ü de Çukurova'ya ait.







Ünlü Hoolywood stüdyosu Miramax'ı geçen ay satın alarak tüm dikkatleri üzerine çeken Katarlı işadamı Nasser Al-Khelaifi aynı zamanda Paris Saint Germain futbol kulübünün de sahibi. Grup özellikle spor tv içeriği konusunda çok güçlü.