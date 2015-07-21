VE BEŞİKTAŞ, QUARESMA'YI AÇIKLADI
Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilen açıklama şöyle:
Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilen açıklama şöyle:
"Ricardo Quaresma'nın transferi ile ilgili olarak oyuncunun kendisi ve kulübü FC Porto ile görüşmelere başlanmıştır."
31 yaşındaki kanat oyuncusu, Haziran 2010-Aralık 2012 arasında siyah-beyazlı formayı giymiş, yıllık ücretinde indirime gitmemesi nedeniyle Beşiktaş ile yolları ayrılmıştı.
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