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ve beşiktaş, quaresma'yı açıkladı

VE BEŞİKTAŞ, QUARESMA'YI AÇIKLADI

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilen açıklama şöyle:

Tarih : 21 Temmuz 2015, 11:12
Puan Ver : Ve Beşiktaş, Quaresma'yı Açıkladı(10/10)8


Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilen açıklama şöyle:

"Ricardo Quaresma'nın transferi ile ilgili olarak oyuncunun kendisi ve kulübü FC Porto ile görüşmelere başlanmıştır."



31 yaşındaki kanat oyuncusu, Haziran 2010-Aralık 2012 arasında siyah-beyazlı formayı giymiş, yıllık ücretinde indirime gitmemesi nedeniyle Beşiktaş ile yolları ayrılmıştı.








Etiketler: Ve  Beşiktaş  Quaresma    Açıkladı    haber

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