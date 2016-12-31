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ve ben arfa kararını verdi! 'iki türk takımı...'

VE BEN ARFA KARARINI VERDİ! 'İKİ TÜRK TAKIMI...'

Israrla kaliteli bir 10 numara isteyen Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, ilk tercihi olan Depay'ın transferinin zora girmesi üzerine, yine Manchester United'ın bir başka yıldızı Juan Mata'nın adını verdi.

Tarih : 31 Aralık 2016, 13:57
Puan Ver : Ve Ben Arfa Kararını Verdi! 'iki Türk Takımı...'(6/10)8


Israrla kaliteli bir 10 numara isteyen Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, ilk tercihi olan Depay'ın transferinin zora girmesi üzerine, yine Manchester United'ın bir başka yıldızı Juan Mata'nın adını verdi.



 



kaynak:habertürk








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