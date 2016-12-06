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ve beklenen istifa geldi !

VE BEKLENEN İSTİFA GELDİ !

Bir süredir koltuğu sallanan Kayserispor Teknik Direktörü Hakan Kutlu görevinden istifa etti.

Tarih : 06 Aralık 2016, 14:09
Puan Ver : Ve Beklenen İstifa Geldi !(0/10)


Kayserispor'un kendi sahasında dün oynadığı Trabzonspor karşılaşmasından da mağlubiyetle ayrılmasının ardından, Teknik Direktör Hakan Kutlu bugün istifasını yönetime sundu. Kayserispor Başkan Vekili Oğuz Ortaköylüoğlu, Teknik Direktör Hakan Kutlu'nun ayrılmak istediğini ilettiğini belirterek, “Yönetim kurulu olarak hocamızın istifasını değerlendirdik ve kabul ettik. Teknik Direktör Hakan Kutlu'ya bugüne kadar verdiği emeklerinden dolayı teşekkür ederiz” dedi.



 



kaynak:amkspor








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