VE BEKLENEN HABER GELDİ: SCHUMACHER'İN SAĞLIK DURUMU İYİYE GİDİYOR
Formula 1'in en başarılı pilotu olma ünvanını elinde bulunduran ve 4 yıl önce kayak yaparken geçirdiği kaza sonrası ölümden dönen Michael Schumacher'ın sağlık durumunun iyiye gittiği açıklandı.
Geçirdiği kazadan sonra dört yıldır tedavi gören formula şampiyonu 49 yaşındaki Michael Schumacher'in ailesi menejeri aracılığı ile açıklama yaptı.
SAĞLIK DURUMU İYİYE GİDİYOR
Menejer Sabine Kehm, ailenin adına şu ana kadar desteklerini esirmeyen herkese teşekkür etti. Muahabirlerin efsanenin sağlık durumu ile ilgili sorduğu sorulara gizliliği ihlal edeceği gerekçesi ile yorum yapmadı. Efsanenin yavaş yavaş iyeleşmeye başladığı belirtildi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Antalya'da Yağlı Güreş Sporcusu Mehmet Ali Avcı Ve Başpehlivan Hakkı Aygün'e Silahlı Saldırı
- Kırkalareli'de Kar Yağdı! Uludağ'da Kar Kalınlığı 123 Santime Ulaştı
- Fırtına Yıktı Geçti! Park Ettiği Aracını Bu Halde Bulan İşçi Şok Oldu
- Batman Kelekçi Köyü Kırsalında Çatışma: 1 Şehit
- İranlı Kadın Yolcunun Valizinden 1,5 Milyon Dolarlık Pırlanta Çıktı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Reşit Olmayan Çocukla Cinsel İlişkiye Giren Kadın, Kampta Mahsur Kalınca Yakayı Ele Verdi
- Adamsan Silersin Dedi, Elon Musk Facebook Sayfalarını Kapattı
- Abd-Çin Hattında Tansiyon Yükseldi! Savaş Gemileri Karşı Karşıya Geldi
- Suudi Veliaht Prens Salman'nın Kardeşi Amerika'da 12 Milyon Dolara Saray Satın Aldı
- Uyuşturucu Satıcısının Cesedi Saatlerce Sokak Ortasında Kaldı
Bu Haberle İlgili Yorumlar