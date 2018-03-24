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Ve beklenen haber geldi: Schumacher'in sağlık durumu iyiye gidiyor

VE BEKLENEN HABER GELDİ: SCHUMACHER'İN SAĞLIK DURUMU İYİYE GİDİYOR

Formula 1'in en başarılı pilotu olma ünvanını elinde bulunduran ve 4 yıl önce kayak yaparken geçirdiği kaza sonrası ölümden dönen Michael Schumacher'ın sağlık durumunun iyiye gittiği açıklandı.

Tarih : 24 Mart 2018, 16:50
Puan Ver : Ve Beklenen Haber Geldi: Schumacher'in Sağlık Durumu İyiye Gidiyor(10/10)6

Geçirdiği kazadan sonra dört yıldır tedavi gören formula şampiyonu 49 yaşındaki Michael Schumacher'in ailesi menejeri aracılığı ile açıklama yaptı.

SAĞLIK DURUMU İYİYE GİDİYOR

Menejer Sabine Kehm, ailenin adına şu ana kadar desteklerini esirmeyen herkese teşekkür etti. Muahabirlerin efsanenin sağlık durumu ile ilgili sorduğu sorulara gizliliği ihlal edeceği gerekçesi ile yorum yapmadı. Efsanenin yavaş yavaş iyeleşmeye başladığı belirtildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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