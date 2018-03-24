Formula 1'in en başarılı pilotu olma ünvanını elinde bulunduran ve 4 yıl önce kayak yaparken geçirdiği kaza sonrası ölümden dönen Michael Schumacher'ın sağlık durumunun iyiye gittiği açıklandı.

Geçirdiği kazadan sonra dört yıldır tedavi gören formula şampiyonu 49 yaşındaki Michael Schumacher'in ailesi menejeri aracılığı ile açıklama yaptı.

SAĞLIK DURUMU İYİYE GİDİYOR

Menejer Sabine Kehm, ailenin adına şu ana kadar desteklerini esirmeyen herkese teşekkür etti. Muahabirlerin efsanenin sağlık durumu ile ilgili sorduğu sorulara gizliliği ihlal edeceği gerekçesi ile yorum yapmadı. Efsanenin yavaş yavaş iyeleşmeye başladığı belirtildi.

Kaynak: haberinburada