

Aykut Kocaman, Ekim 2014'te gittiği Atiker Konyaspor'a tarihinin en büyük başarılarını kazandırdı. Mütevazı kadrosuna rağmen yeşil beyazlıları ligin üst sıralarına taşıyıp Avrupa kupalarına götüren Kocaman, son olarak Ziraat Türkiye Kupası'nda da şampiyon yapmayı bildi. 52 yaşındaki teknik adam artık Konya'ya veda etti.







Hürriyet Gazetesi, Kocaman ile Konyaspor'daki son gününde bir araya geldi, hem kupa zaferini hem de geleceğini konuştu.