Beşiktaş, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Atiba ile 1 1 yıllık anlaşmaya vardı.

Hollanda ekibi PSV Eindhoven'da 3 yıl oynadıktan sonra 2013 yılında bedelsiz olarak Kara Kartal'ın yolunu tutan Atiba Hutchinson, 5 sezondur Beşiktaş formasıyla başarılı bir şekilde görev yapmıştı. Yönetim, yıllarca istikrarlı görüntüsünü korumasına ek olarak deneyimiyle takımı için önemli bir isim haline gelen Atiba'nın, sezon sonunda bitecek olan kontratını uzatmak için düğmeye bastı.

Fanatik'in haberine göre; önceki gün 35 yaşına giren Kanadalı futbolcuyla görüşen Başkan Fikret Orman'ın, tecrübeli oyuncuyla 1+1 yıllık sözlü anlaşma yaptığı öğrenildi. Tarafların resmi imzaları yakın zaman içerisinde atacağı kaydedildi.

Kaynak: haberinburada