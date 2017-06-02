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ve aslı konuştu: yaşanan olaydan önce...

VE ASLI KONUŞTU: YAŞANAN OLAYDAN ÖNCE...

Murat Boz ile yollarını ayıran Aslı Enver, sessizliğini bozdu.Aslı Enver Murat Boz ile yaşadığı ayrılığın ardından ilk kez konuştu.

Tarih : 02 Haziran 2017, 13:31
Puan Ver : Ve Aslı Konuştu: Yaşanan Olaydan Önce...(10/10)11



Hürriyet'te yer alan habere göre; Arkadaşlarıyla çıktığı gecenin sonunda trafikte görüntülenen Enver, muhabirlerin ısrarlı sorularına dayanamadı.




Aslı Enver, "Biz ayrıldık. Aramızda kavga dövüş yok. Yaşanan olaydan önce ayrıldık. Moralim iyi." dedi.




Sosyal medya hesaplarında birbirlerini takip etmeye devam eden Aslı Enver ile Murat Boz'un, birlikte yer aldıkları fotoğrafları silmemeleri dikkat çekti.



 



kaynak:habertürk









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