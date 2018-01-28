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Ve Asamoah hayali sona erdi

VE ASAMOAH HAYALİ SONA ERDİ

Juventus Teknik Dİrektörü Allegri, "Asamoah'tan çok memnunum. Alex Sandro iyileşmezse, Asamoah onun yerini doldurabilecek kalitede bir oyuncu." dedi.

Tarih : 28 Ocak 2018, 12:20
Puan Ver : Ve Asamoah Hayali Sona Erdi(10/10)6

İtalyan kulübü Juventus, Asamoah'ı Galatasaray'a vermeme konusunda diretiyor.

Son olarak Juve'nin teknik patronu Allegri bir açıklama yaparak, "Asamoah'tan çok memnunum. Sezon boyunca çok güvenilir bir oyuncu oldu. Alex Sandro iyileşmezse, Asamoah onun yerini doldurabilecek kalitede bir oyuncu" ifadelerini kullandı.

INTER VE ROMA DA İSTİYOR

Sezon sonunda kontratı bitecek olan Ganalı sol bekle Galatasaray'ın yanı sıra Inter ve Roma kulüpleri de ilgileniyor.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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