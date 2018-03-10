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Ve Afrin Göründü!
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VE AFRİN GÖRÜNDÜ!


Ve Afrin göründü!
Tarih : 10 Mart 2018, 17:10
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Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından teröristlerden arındırılması amacıyla başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nın 50'nci gününde hedefteki Afrin göründü. Çevresindeki köyleri bir bir alan TSK ve ÖSO güçleri, birkaç kilometreye kadar yaklaştığı Afrin kent merkezini çevreleyen tepelere konuşlandı.

STRATEJİK NOKTALAR BİR BİR ALINIYOR

Türk Silahlı Kuvvetleri geçen 20 Ocak günü sınır hattının güvenli hale gelmesi Afrin'in terör örgütlerinden arındırılması amacıyla Zeytin Dalı Harekatı'nı başlattı. Harekat kapsamında karadan ve havadan hedef alınan terör örgütü denetimindeki onlarca köy ve stratejik nokta Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu güçleri tarafından düzenlenen operasyonlarla özgürleştirildi.

SİVİLLER GERİ DÖNÜYOR

Son günlerde hız kazanan operasyon kapsamında Azez ile Afrin arasındaki bölgede bulunan çok sayıda köy yoğun süren çatışmaların ardından ele geçirildi. Teröristlerin etkisiz hale getirildiği operasyonların ardından özgürleştirilen köylere de sivillerin geri dönüşü sağlandı.

AFRİN GÖRÜNÜYOR

Sabah saatlerinde yeniden hız kazanan operasyonlar kapsamında çok sayıda köy terör örgütünden arındırıldı. Yoğun çatışmaların ardından ilerleme kaydeden TSK ve ÖSO güçleri, Afrin kent merkezini gören hakim tepelere ulaştı. Birkaç kilometre uzaklıkta olan Afrin şehir merkezinin artık rahatça görüldüğü hakim noktalara ulaşmanın sevincini yaşayan Özgür Suriye Ordusu birlikleri, artık teröristlerin tamamen bitmesinin an meselesi olduğunu ifade etti. Afrin şehir merkezini gören noktalarda olduklarının belirten ÖSO üyeleri, en kısa zamanda TSK desteği ile Afrin'i de terör örgütü PYD/PKK'dan temizleyeceklerini ifade etti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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