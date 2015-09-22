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VE ABD AÇIKLADI: TÜRKİYE'DE EĞİTİLEN 70 KİŞİ SURİYE'DE


VE ABD AÇIKLADI: TÜRKİYE'DE EĞİTİLEN 70 KİŞİ SURİYE'DE
Tarih : 22 Eylül 2015, 09:44
Puan Ver : Ve Abd Açıkladı: Türkiye'de Eğitilen 70 Kişi Suriye'de(8/10)8


CENTCOM'dan yapılan yazılı açıklamada, koalisyonun desteğiyle Yeni Suriyeli Güçler'in, tecrübeli muhaliflerle IŞİD'e karşı savaşmak üzere, silahları ve ekipmanlarıyla başarılı bir şekilde Suriye'ye tekrar giriş yaptığı kaydedildi.



Yeni Suriyeli Güçler'in bölgede savaşan Suriyeli Kürtler, Sünni Araplar ve diğer IŞİD karşıtı güçlere katkı yapacağı belirtilen açıklamada, "Eğit-donat programından mezun olan Yeni Suriyeli Güçler, koalisyon güçleri tarafından yönetilmeyecek. Fakat IŞİD'in gücünü azaltmak ve tamamen ortadan kaldırmak için koalisyon güçleri tarafından desteklenecek" ifadesi kullanıldı.



 








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