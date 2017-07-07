Vatikan polisi geçen ay, Papa'nın danışmanlarından birinin apartman dairesinde düzenlenen uyuşturucu ve eşcinsel seks partisine baskın yaptı.



Avustralya polisinin geçen hafta, Katolik Kilisesi'nin en üst düzey üçüncü ismi olan Vatikan Hazinedarı Avustralyalı Kardinal George Pell'e cinsel taciz suçlamaları yöneltmesinin ardından, yeni bir skandal daha patlak verdi.







İtalyan gazetesi Il Fatto Quotidiano'nın haberine göre Vatikan polisi, Papa Françesko'nun danışmanlarından birinin kaldığı apartman dairesindeki uyuşturucu ve seks partisine baskın düzenledi.











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