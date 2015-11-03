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VATİKAN'DA İKİNCİ KÖSTEBEK SKANDALI


VATİKAN'DA İKİNCİ KÖSTEBEK SKANDALI
Tarih : 03 Kasım 2015, 09:56
Puan Ver : Vatikan'da İkinci Köstebek Skandalı(8/10)10


İtalya'da 5 Kasım'da satışa çıkacak yazar Emiliano Fittipaldi'nin "Avarizia" ve gazeteci-yazar Gianluigi Nuzzi'nin "Via Crucis" kitaplarının "Papa'nın sırlarını açık edeceği" gerekçesiyle, Vatikan'a ait gizli belgelerin sızdırılmasına yönelik yürütülen "köstebek" soruşturmasında iki kişinin gözaltına alındığı bildirildi.



Vatikan'ın basın merkezinden yapılan açıklamada, Vatikan jandarmasının, hafta sonu eski komisyon sekreteri İspanyol Monsenyör Lucio Angel Vallejo Balda ve sivil görevli Francesca Immacolata Chaouqui'yi gözaltına aldığı belirtildi.



Açıklamada, Chaouqui'nin ve Balda'nın sorgulandıkları, ancak Francesca Immacolata Chaouqui'nin tutuklanması için yeterli delil bulunmaması ve yargı makamlarıyla soruşturma çerçevesinde işbirliği yapmayı kabul etmesi üzerine serbest bırakıldığı kaydedildi.



Papa Franciscus'un gelişmelerden haberdar edildiği ve olayın şüphelilerin gözaltına alınmasına onay verdiği de basına yansıdı.



Vatikan Basın Sözcüsü Rahip Federico Lombardi, kitapları, "Papa'nın güvenine çok ciddi bir ihanet" sözleriyle nitelendirdi.



Bu arada, Balda'nın yakın olduğu Opus Dei tarikatı, İspanyol din adamının adının skandala karışmasını şaşkınlıkla karşıladıklarını ve derin üzüntü duyduklarını açıkladı.








Etiketler: Vatikan  Da  İkinci  Köstebek  Skandalı    haber

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