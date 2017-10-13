VATANIM SENSİN'İN YENİ SEZON FRAGMANI YAYINLANDI! İŞKENCE SAHNELERİ HERKESİ AĞLATACAK
Herkesin heyecanla beklediği Vatanım Sensin'in yeni sezonundan ilk fragmanı yayınlandı. Türklere yapılan işkence sahneleri herkesi ağlatacak.
Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Vatanım Sensin'in yeni sezon fragmanı yayınlandı. Fragmanda Yunanlıların, Türklere iskence yaptığı sahneler herkesi derinden yaralayacak.
HİLAL'İN İZMİR MARŞI SÖYLEDİĞİ ANLAR TÜYLERİ DİKEN DİKEN ETTİ
Miralay Cevdet ve Azize Hemşire'nin vatanperver kızları Hilal, hapse düşüyor. Hilal'in hapiste İzmir Marşi söylediği anlar tüyleri ürpertti.
Kaynak: haberinburada
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