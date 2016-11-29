

Yapımcılığını O3 Medya'nın yaptığı ve her perşembe saat 20:00'da Kanal D ekranlarında yayınlanan “Vatanım Sensin” dizisinde sürpriz bir değişikliğe gidiliyor.



Medyatava'nın haberine göre, Başrollerinde Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in yer aldığı dizinin 3. bölümünde 10 Kasım'a özel çekilen ‘Atatürk' sahnesi izleyiciden tam not almış ve dizi reytinglerde büyük başarı elde etmişti. Bunu gören yapımcılar, ‘Atatürk' karakterini diziye dahil etme kararı aldı.







kaynak:sözcü