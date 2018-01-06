VATANIM SENSİN'DE ŞOKE EDECEK AYRILIK! TAŞLAR YERİNDE OYNAYACAK
Vatanım Sensin'de Tevfik'i Onur Saylak kötü karakteri canlandırmasına rağmen izleyici tarafından çok sevilmişti. Saylak'ın diziden ayrılacağı öğrenildi.
Kanal D'de ekrana gelen Vatanım Sensin'de Tevfik karakterine hayat veren başarılı oyuncu Onur Saylak yeni bir dizinin yönetmen koltuğunda oturacağı için diziden ayrılma kararı aldı.
YENİ DİZİ ÇEKECEK
PuhuTV'nin yeni online dizisi 'Şahsiyet'in yönetmenliği yapacak olan Onur Saylak, önümüzdeki bölümlerde Vatanım Sensin'e veda etmeye hazırlanıyor. Dizide Mehmet karakterini canlandıran Genco Özak'ın da gelecek haftalarda senaryo gereği diziden ayrılacak.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar