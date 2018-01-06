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Vatanım Sensin'de Şoke Edecek Ayrılık! Taşlar Yerinde Oynayacak
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Vatanım Sensin'de şoke edecek ayrılık! Taşlar yerinde oynayacak

VATANIM SENSİN'DE ŞOKE EDECEK AYRILIK! TAŞLAR YERİNDE OYNAYACAK

Vatanım Sensin'de Tevfik'i Onur Saylak kötü karakteri canlandırmasına rağmen izleyici tarafından çok sevilmişti. Saylak'ın diziden ayrılacağı öğrenildi.

Tarih : 06 Ocak 2018, 00:40
Puan Ver : Vatanım Sensin'de Şoke Edecek Ayrılık! Taşlar Yerinde Oynayacak(8/10)4

Kanal D'de ekrana gelen Vatanım Sensin'de Tevfik karakterine hayat veren başarılı oyuncu Onur Saylak yeni bir dizinin yönetmen koltuğunda oturacağı için diziden ayrılma kararı aldı.

YENİ DİZİ ÇEKECEK

PuhuTV'nin yeni online dizisi 'Şahsiyet'in yönetmenliği yapacak olan Onur Saylak, önümüzdeki bölümlerde Vatanım Sensin'e veda etmeye hazırlanıyor. Dizide Mehmet karakterini canlandıran Genco Özak'ın da gelecek haftalarda senaryo gereği diziden ayrılacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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