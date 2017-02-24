'VATANIM SENSİN'DE OKAN YALABIK SÜRPRİZİ
Kanal D'de yayınlanan iddialı yapım 'Vatanım Sensin'in yeni bölümünde Okan Yalabık sürprizi olabilir.
Kanal D'de yayınlanan iddialı yapım 'Vatanım Sensin'in yeni bölümünde Okan Yalabık sürprizi olabilir.
Dün akşam da 17. yeni bölümü ile ekrana gelmesi beklenen Vatanım Sensin dizisi yayına bir hafta ara verdiği öğrenildi. Merakla beklenen Vatanım Sensin 17. yeni bölüm fragmanı ise izleyiciyi heyecanlandırdı.
kaynak:milliyet
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