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vatanım sensin dizisinde dengeler değişiyor!

VATANIM SENSİN DİZİSİNDE DENGELER DEĞİŞİYOR!

Vatanım Sensin 14. bölümü ile yarın akşam izleyenleri ekran başına kilitleyecek.

Tarih : 01 Şubat 2017, 16:10
Puan Ver : Vatanım Sensin Dizisinde Dengeler Değişiyor!(9/10)11


Vatanım Sensin 14. bölümü ile yarın akşam izleyenleri ekran başına kilitleyecek. Merakla beklenen Vatanım Sensin 14. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Vatanım Sensin 14. bölümde Cevdet'in, Yunan Ordusu içindeki görevini öğrenen Mustafa Kemal, yaptıklarını takdir ediyor; Yüzbaşı Yakup ile gönderdiği mektupta kendi tarafında görmek istediğini beyan ediyor.



Yüzbaşı Yakup geliyor; Cevdet'e Mustafa Kemal'den mektup getiriyor! Mustafa Kemal'in yanında görmek istediği Cevdet'e, Eşref Paşa karşı çıkıyor! Cevdet, kimin tarafında savaşa katılacak? Eşref Paşa'nın yeni hamlesi ne olacak?



 



kaynak:milliyet








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