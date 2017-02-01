VATANIM SENSİN DİZİSİNDE DENGELER DEĞİŞİYOR!
Vatanım Sensin 14. bölümü ile yarın akşam izleyenleri ekran başına kilitleyecek.
Vatanım Sensin 14. bölümü ile yarın akşam izleyenleri ekran başına kilitleyecek. Merakla beklenen Vatanım Sensin 14. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Vatanım Sensin 14. bölümde Cevdet'in, Yunan Ordusu içindeki görevini öğrenen Mustafa Kemal, yaptıklarını takdir ediyor; Yüzbaşı Yakup ile gönderdiği mektupta kendi tarafında görmek istediğini beyan ediyor.
Yüzbaşı Yakup geliyor; Cevdet'e Mustafa Kemal'den mektup getiriyor! Mustafa Kemal'in yanında görmek istediği Cevdet'e, Eşref Paşa karşı çıkıyor! Cevdet, kimin tarafında savaşa katılacak? Eşref Paşa'nın yeni hamlesi ne olacak?
kaynak:milliyet
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar