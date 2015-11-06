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VATANDAŞLARDAN AK PARTİ'YE TERÖRLE MÜCADELE DEVAM ETSİN MESAJI


VATANDAŞLARDAN AK PARTİ'YE TERÖRLE MÜCADELE DEVAM ETSİN MESAJI
Tarih : 06 Kasım 2015, 12:38
Puan Ver : Vatandaşlardan Ak Parti'ye Terörle Mücadele Devam Etsin Mesajı(6/10)6


AK Parti'ye, 1 Kasım seçimi sonrasında, terörle mücadelenin devam ettirilmesi için çok sayıda vatandaş mesaj gönderdi.



AK Parti Genel Merkezi'nden alınan bilgiye göre, vatandaşlarla doğrudan iletişim kurulması için 2003'te kurulan AK Parti İletişim Merkezine (AKİM), 1 Kasım seçimi sonrasında gelen mesajlarda, terörle mücadeleyle ilgili talepler öne çıktı.



 Terör örgütleriyle mücadelenin seçim kampanyası döneminde söz verildiği gibi devam ettirilmesini isteyen vatandaşlar, internet, faks ve telefonla AKİM'e ulaştı.



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1 Kasım seçiminde tek başına iktidar olan AK Parti'ye, AKİM üzerinden çok sayıda mesaj geldiğini söyledi. Özdağ, tebrik mesajlarının yanı sıra partilerinin seçim kampanyası kapsamındaki vaatleriyle ilgili beklentilerin de iletişim merkezine iletildiğini belirtti.  



Mesajlar arasında ilk sırayı terörle mücadele konusunun aldığına işaret eden Özdağ, terör örgütleriyle mücadelenin ara verilmeden sürdürülmesinin istendiğini, bu mücadelenin daha da etkin yapılması için idam cezasının geri getirilmesinin talep edildiğini bildirdi.



Terörle mücadelenin ardından partilerinin asgari ücret ve emekli maaşlarındaki artışla ilgili vaatleri konusunda AKİM'e mesajlar geldiğini anlatan Özdağ, "Bu talepleri elimizden geldiği kadar ilgili bütün birimlere bildiriyoruz ve geri dönüş yapmaya çalışıyoruz" diye konuştu.








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