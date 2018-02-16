VATANDAŞLARA UYARI: BUNLARI GÖRÜNCE SAKİN OLUN VE SUDAN ÇIKIN
Türk Deniz Araştırmaları Vakfı, Doğu Akdeniz sahillerinde görülen zehirli denizanaları için "Karşılaştığınızda temas etmeden sakince denizden çıkın" şeklinde uyardı.
Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV) Doğu Akdeniz sahillerinde görülen zehirli denizanalarının olası tehlikelerinin farkında olmak ve bu canlıların teması durumunda sağlığa etkilerini ve sonuçlarla baş etme yöntemlerini paylaşmak amacıyla bir poster hazırladı.
En zehirli on üç jelimsi deniz canlısının yer aldığı poster Türkiye'nin bütün sahillerindeki turizm merkezleri, dalış merkezleri, balıkçı kooperatifleri ve marinalara dağıtılıyor. Son yıllarda plajlarımızda sıkça görülen yabancı zehirli deniz analarına karşı vatandaşın bilinçli ve hazırlıklı olması planlanıyor.
KIZIL DENİZDEN AKDENİZ'E GELDİLER
TÜDAV Akdeniz'deki iklim değişikliği sonrası biyolojik çeşitliğin arttığına da dikkat çekerek şu açıklamayı yaptı " Son yıllarda, Doğu Akdeniz'de biyolojik çeşitlilikte değişimler tahmin edilemeyecek bir şekilde gelişiyor. Özellikle Akdeniz'de iklim değişikliğinin etkileri sonucu suların ısınması, tropik türlerin Süveyş Kanalı yolu ile Kızıl Deniz'den Akdeniz'e geçişini ve yerleşimini hızlandırmaktadır.
13 EN ZEHİRLİ DENİZANASI BELİRLENDİ
Bu poster sularımızda görülen ve kökeni doğu Akdeniz olmayan bu zehirli türler hakkında ayrıntılı bilgi sağlamaktadır. 13 en zararlı denizanası fotoğrafının bulunduğu poster aynı zamanda halkımızın gördüğü canlının ne olduğunu anlamasını da son derece kolay hale getirmektedir.
BİRÇOK KİŞİ HASTANELERE GİDİYOR
Denizanalarının insanlar üzerindeki zararlı etkisi ve tedavi yöntemleri doğu Akdeniz ülkeleri için yeni bir konudur. Denizanası teması nedeniyle son yıllarda hem Avrupa'da hem de ülkemizde birçok kişinin hastanelere gittiğini bilinmektedir. "Doğu Akdeniz Jelimsi Organizmalarına Dikkat!" posterinde denizanası ile temas halinde ilk müdahale bilgileri konunun uzmanlarınca poster üzerinde anlatılmaktadır.
ZEHİRLİ JELİMSİ TÜRLERE KARŞI UYARI
Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV), ülkemizin kıyılarındaki anormal denizanası patlamalarını, artışlarını, zarar verici etkilerini anlamak, öğrenmek, akademik olarak konuyu bilimsel bir düzleme taşımak ve karar vericilere yol göstermek amacıyla 2015 yılında "Yayakarsa" adıyla bir çalışma başlatmıştır.
Bu çalışma aynı zamanda denizanaları ve jelimsi türlerle ilgili bu önemli konuda halkın veri sağlaması amaçlanmıştır. Özelliklerde son yıllarda "citizen science "yani popüler bilim ya da vatandaş bilimi olarak adlandırılan yöntem sayesinde, bilimsel çalışmalarda kilit rolü olan verilerin sağlanmasında artık sadece konunun uzmanları değil halk da söz sahibi olmaktadır.
BU DENİZANASINI GÖRÜNCE TEMAS ETMEYİN
Henüz sularımızda yeni yeni görülen bu türlerin tespiti, hem bilimsel açıdan hem de halk sağlığı açısından önemlidir. Aynı zamanda denizanalarının dağılımlarını, yayılım yolunu, yeni türlerin varlıklarını bilmek veri bankası ve erken uyarı sistemini oluşturmak açısından önemlidir.
TÜDAV hazırlanan afişte denizanaları görülürse bunların fotoğraflanmasını ve merkeze bilgi verilmesini isterken temas halinde nasıl davranılacağı konusunda da uyarıda bulundu.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Yurdun Tuvalet Penceresinden Atlayan Genç Kız Feci Şekilde Can Verdi
- Teröristler, Kaçmak İçin Afrin'deki Dağlara Kule Ve Tüneller Yapmış
- Tarihi Köprünün Altında Sopa Saplanmış Ceset Korkuttu!
- Başbakan'ı Sabote Etmeye Çalışmıştı! İşte Fotoğrafın Gerçek Hikayesi
- Vatandaşlara Uyarı: Bunları Görünce Sakin Olun Ve Sudan Çıkın
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Bekaretini 7 Milyon Dolara Satışa Çıkaran Genç Kadın İnanmayanlar İçin Doktor Raporunu Gösterdi
- Yunan Bakandan Küstah Kardak Çıkışı: Türkiye Kırmızı Çizgileri Aştı!
- İngilizler, Ab İle Ticarette Türkiye'yi Örnek Alacak
- İspanyol Çift Ulusal Parkta Cinsel İçerikli Video Çekip İnternete Yükledi
- Lübnan Ziyaretinde Salonda Tek Başına Bekletilen Abd'li Bakan Tillerson Rezil Oldu
Bu Haberle İlgili Yorumlar