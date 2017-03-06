

Birçok işlem için gerekli olan kimlik fotokopilerinin kopyalanma ihtimaline karşı yetkililer tarafından vatandaşlara önemli uyarılar yapıldı.







Tüketiciler Birliği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz tarafından vatandaşlara yönelik yapılan çeşitli uyarıların son zamanlara meydana gelen bazı mağduriyetlerin sonucunda oluştuğu belirlendi. Özellikle resmi ve kurumsal olan işlemlerin tamamlanması için kişilerin kimlik bilgilerine ve dolayısı ile saklı tutulmak amacıyla kimlik fotokopilerine çok fazla ihtiyaç duyuluyor. Bunun ardından birçok işlemde ihtiyaç duyulan kimlik fotokopileri için genellikle iş yerlerinde ya da fotokopi çeken yerlerde başkaları tarafından kimlik bilgilerinin çıkartılması bekleniyor.







Son zamanlarda kimlik bilgilerinin kötü niyetli kişilerin eline geçme sıklığının artması, bu anlamda çeşitli dolandırıcılık olaylarının yaşanması yetkililer tarafından uyarıların yapılmasını zorunlu kıldı. Tüketiciler Birliği Antalya Şube Müdürü tarafından konu hakkında yapılan açıklamalarda kimlik fotokopisi çeken yerlerin fotokopinin belirli yerlerine ne için verildiğinin yazılması gerektiğini, ancak yazının kimlik numarasının ve ismin üzerine gelmemesine dikkat edilmesi gerektiği özellikle vurgulandı. İmkan bulunduğu halde kimlik fotokopisinin kişilerin kendileri tarafından çekilmesi gerektiğine dikkat çekildi. Aksi takdirde bazı kötü niyetli kişiler tarayıcılarda bir kopyasının kalması halinde bazı dolandırıcılık işlemleri için harekete geçebiliyorlar.







kaynak:bankacıyım