

Van'da vatandaşlar, İpekyolu ilçesinde teröristlerin polis evi ve polis merkezinin bulunduğu binaya patlayıcı yüklü araçla düzenlediği saldırıya tepki gösterdi.







İskele Caddesi'nde terör örgütü PKK mensuplarınca polis evi ve İki Nisan Polis Merkezi'nin bulunduğu binaya patlayıcı yüklü araçla gerçekleştirilen saldırının ardından vatandaşlar, zarar gören iş yerlerini temizlemek için çalışma başlattı