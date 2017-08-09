İzmir'in Karabağlar ilçesinde Konak-Esbaş arası sefer yapan 233 numaralı belediye otobüsü durapa geç gelince dakikalarca otobüsün gelmesini bekleyen vatandaşlar, duruma sinirlenerek şoföre tepki gösterdi.

ŞOFÖR YOLCULARI AŞAĞIYA İNDİRDİ

Otobüsün dolu olması üzerine araçtaki yolcuları indiren şoför, aşırı yoğunluk nedeniyle iddialara göre yolcu da almadı. Bunun üzerine sinirler iyice gerildi ve ortalık bir anda karıştı.

YOLCULAR YARALANDI

Vatandaşlar şoföre tepki gösterirken, bir esnaf da bir anda otobüse saldırarak camını kırdı. Camın kırılması ile otobüsün içinde bulunan bir kadın başından yara aldı. Kanlar içinde kalan bir kadın yaşadığı şok ile ağlamaya başladı.

İNKILAP DURAĞI SABIKALI

Mahalle halkı ise İnkılap Durağı'nda hep aynı sorunu yaşadıklarını, otobüslerin geç geldiğini belirterek, yetkililere çağrıda bulundu. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen polisler de vatandaşları sakinleştirmeye çalışırken, taraflar birbirinden şikayetçi oldu.

Kaynak: haberinburada