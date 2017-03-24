VATANDAŞIN 151.4 MİLYAR DOLARLIK ALTIN VE DÖVİZİ VAR
Yurt içinde yerleşiklerin kıymetli maden depo hesapları dahil yabancı para cinsinden mevduat ve fonları 17 Mart ile biten haftada 3.71 milyar dolar artışla 151.4 milyar dolara yükseldi.
Merkez Bankası verilerine göre, bireylerin 17 Mart ile biten haftada yabancı para cinsinden mevduat ve fonları 92.5 milyar dolar olurken, kurumların ise 2 milyar dolar artışla 58.9 milyar dolara yükseldi.
Gazete Habertürk'ün haberine göre vatandaşın yabancı para mevduat ve fonları 36.7 milyon dolar artışla 147.7 milyar dolar olmuştu.
kaynak:yenişafak
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