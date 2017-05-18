

Ramazan'a sayılı günler kala, sofraların vazgeçilmezi pideler de tezgahlardaki yerini aldı. Bu da işletmeler arasında maliyeti yüzde 20 ile yüzde 40 arasında değişen pide için fiyat tartışmalarını beraberinde getirdi. Her yıl olduğu gibi ülke genelinde fiyat karmaşası yeniden gündeme gelirken, İstanbul Ticaret Odası'na (İTO) bağlı fırıncılar üretim maliyetlerine göre Ramazan pidesinde tarifeyi kendi belirleyecek.







PİDEYE YÜZDE 20 ZAM GELEBİLİR







İstanbul genelinde ekmek ve sade pide üreten 2850 fırın bulunuyor. İşletmelerin 2250'si İTO üyesi iken, 600'ü ise Esnaf ve Sanatkarlar Odası'na bağlı durumda. İstanbul Ticaret Odası, üyeleri için serbest piyasa kuralları nedeniyle herhangi bir tarife belirlemiyor. Yani İTO'ya bağlı bir fırıncı kendi tarifesini oluşturarak; pideyi istediği fiyata satabiliyor. Üyelerin pide tarifelerini müşterilerin görebileceği bir yere asmalarının yeterli olduğu bildiriliyor. İstanbul Ticaret Odası'na bağlı fırıncılara göre; pideye yüzde 20 oranında zam gelebilir.







kaynak:haber7