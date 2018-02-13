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Vatandaşı uyarıyordu, dolandırıcıların son kurban kendi oldu

VATANDAŞI UYARIYORDU, DOLANDIRICILARIN SON KURBAN KENDİ OLDU

Vatandaşlara mağdur olmamaları için sürekli uyarıda bulunan Tüketiciler Derneği Başkanı Levent Küçük, telefonlardaki IMEI numarasını kopyalayan şebekenin son kurbanı oldu.

Tarih : 13 Şubat 2018, 13:30
Puan Ver : Vatandaşı Uyarıyordu, Dolandırıcıların Son Kurban Kendi Oldu(8/10)4

Tüketiciler Derneği (TÜDER) Başkanı Levent Küçük'ün cep telefonunu kopyaladılar. Aynı IMEI (uluslararası mobil cihaz kodu) numarasını başka bir telefona klonlandığını öğrenen Başkan Küçük, durumu anında Bilgi Teknoloji Kurumu'na (BTK) ve Apple'a bildirdi. Olayı Posta'ya anlatan Levent Küçük "En çok şikayet aldığımız konulardan biri de telefon kopyalamalarından geliyordu. Bu yönde vatandaşa sahip çıkarken olay bizim de başımıza geldi. Demek ki herkesin başına geliyor. Tehlike büyük" dedi.

FATURAYI SAKLAYIN

Cep telefonu cihaz faturasının mutlaka saklaması gerektiğine vurgu yapan Başkan Levent Küçük "Faturada yazan IMEI numarası ile cihazın IMEI numarasının birbiri ile aynı olduğuna dikkat edilmeli. Yanlışlık satıcı tarafından düzeltilmezse maddi kayıplar için satıcı aleyhine tüketici hakem heyetine müracaat edilmelidir" diye konuştu.

IMEI NUMARASI NEDEN ÖNEMLİ

IMEI kodu cihazın takibinin yapılabilmesi ve çalınma durumlarında bulunabilmesi için telefonu ve sizi koruma amacı taşımaktadır. Her cihazın kendine ait olan IMEI kodu farklıdır ve bu kod hiç bir zaman değiştirilememektedir. Telefonunuza kayıtlı olan IMEI kodunu bulabilmek için telefonunuzun arama ekranına "*#06#" yazmanız yeterli olacaktır. Daha sonra telefonunuz üzerinde açılacak olan ekranında cihaza ait IMEI kodunu görebilirsiniz. Telefonunuzun çalınması veya kaybolması durumunda hizmet sağlayıcınızı bilgilendirip, mobil erişim üzerinden telefonun kullanılmasını engelleyebilirsiniz. Yani telefonu kullanıma kapatabilirsiniz. Bu numara sayesinde kayıp telefonunuz yetkililer tarafından da takip edilebilir.

KAÇAKÇILAR UYGULUYOR

Telefonlar genellikle kaçak yollarla getirilen cihazları ülke içinde kullanabilmek için kopyalanıyor. Kaçak telefonların IMEI numaraları, Türkiye'de kayıtlı bulunan başka bir IMEI ile değiştirilerek kullanıma açılabilmektedir. Teröristlerin de bu yöntemleri kullanabileceği unutulmamalıdır.

NASIL ANLAŞILIR?

Türkiye ve dünyada her ay binlerce kişinin telefonu kopyalanıyor. Kopyalandığı belirlenen telefona ".... IMEI no'lu cihaz klonlu listesinde olduğu için ../..2018 tarihinde kullanım dışı bırakılacaktır. Hattınız açık bırakılacaktır" diye mesaj geliyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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