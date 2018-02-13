VATANDAŞI UYARIYORDU, DOLANDIRICILARIN SON KURBAN KENDİ OLDU
Vatandaşlara mağdur olmamaları için sürekli uyarıda bulunan Tüketiciler Derneği Başkanı Levent Küçük, telefonlardaki IMEI numarasını kopyalayan şebekenin son kurbanı oldu.
Tüketiciler Derneği (TÜDER) Başkanı Levent Küçük'ün cep telefonunu kopyaladılar. Aynı IMEI (uluslararası mobil cihaz kodu) numarasını başka bir telefona klonlandığını öğrenen Başkan Küçük, durumu anında Bilgi Teknoloji Kurumu'na (BTK) ve Apple'a bildirdi. Olayı Posta'ya anlatan Levent Küçük "En çok şikayet aldığımız konulardan biri de telefon kopyalamalarından geliyordu. Bu yönde vatandaşa sahip çıkarken olay bizim de başımıza geldi. Demek ki herkesin başına geliyor. Tehlike büyük" dedi.
FATURAYI SAKLAYIN
Cep telefonu cihaz faturasının mutlaka saklaması gerektiğine vurgu yapan Başkan Levent Küçük "Faturada yazan IMEI numarası ile cihazın IMEI numarasının birbiri ile aynı olduğuna dikkat edilmeli. Yanlışlık satıcı tarafından düzeltilmezse maddi kayıplar için satıcı aleyhine tüketici hakem heyetine müracaat edilmelidir" diye konuştu.
IMEI NUMARASI NEDEN ÖNEMLİ
IMEI kodu cihazın takibinin yapılabilmesi ve çalınma durumlarında bulunabilmesi için telefonu ve sizi koruma amacı taşımaktadır. Her cihazın kendine ait olan IMEI kodu farklıdır ve bu kod hiç bir zaman değiştirilememektedir. Telefonunuza kayıtlı olan IMEI kodunu bulabilmek için telefonunuzun arama ekranına "*#06#" yazmanız yeterli olacaktır. Daha sonra telefonunuz üzerinde açılacak olan ekranında cihaza ait IMEI kodunu görebilirsiniz. Telefonunuzun çalınması veya kaybolması durumunda hizmet sağlayıcınızı bilgilendirip, mobil erişim üzerinden telefonun kullanılmasını engelleyebilirsiniz. Yani telefonu kullanıma kapatabilirsiniz. Bu numara sayesinde kayıp telefonunuz yetkililer tarafından da takip edilebilir.
KAÇAKÇILAR UYGULUYOR
Telefonlar genellikle kaçak yollarla getirilen cihazları ülke içinde kullanabilmek için kopyalanıyor. Kaçak telefonların IMEI numaraları, Türkiye'de kayıtlı bulunan başka bir IMEI ile değiştirilerek kullanıma açılabilmektedir. Teröristlerin de bu yöntemleri kullanabileceği unutulmamalıdır.
NASIL ANLAŞILIR?
Türkiye ve dünyada her ay binlerce kişinin telefonu kopyalanıyor. Kopyalandığı belirlenen telefona ".... IMEI no'lu cihaz klonlu listesinde olduğu için ../..2018 tarihinde kullanım dışı bırakılacaktır. Hattınız açık bırakılacaktır" diye mesaj geliyor.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Kokoreççide Dehşet Saçan Polisler Hakkında Karar Verildi
- Kardak'a Yanaşan Yunan Botunu, Sahil Güvenlik Çarparak Engelledi
- Atiker Konyaspor Maçında Beşiktaş Taraftarı Olmayacak
- Erdoğan'dan Yunanistan'a Tarihi Uyarı: Haddini Aşanları İkaz Ediyoruz!
- Kritik Türkiye Ziyareti Öncesi Abd'li Bakandan Afrin Çıkışı!
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Kaçak Avcı Aslanlara Yem Oldu, Geriye Sadece Kafası Kaldı
- Böyle Hataya Can Kurban! Hesabına Yanlışlıkla 2 Trilyon Euro Yattı
- Hollandalı Bakan Kendi Kendini İfşa Etti! Putin Görüşmesi Yalanlandı
- Gözaltına Alınan Eski Cumhurbaşkanı Ukrayna'dan Sınır Dışı Edildi
- Putin Ve Trump, İsrail- Filistin Krizinin Çözümünü Görüştü
Bu Haberle İlgili Yorumlar