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Vatandaşı isyan ettiren uygulamaya inceleme başlatıldı

VATANDAŞI İSYAN ETTİREN UYGULAMAYA İNCELEME BAŞLATILDI

Kamu Denetçiliği Kurumu, "uygunsuz park" gerekçesiyle araçları çekilen vatandaşların başvuruları üzerine inceleme başlattı.

Tarih : 08 Ocak 2018, 15:10
Puan Ver : Vatandaşı İsyan Ettiren Uygulamaya İnceleme Başlatıldı(10/10)6

Uygunsuz park gerekçesiyle araçları çekilen vatandaşlar, çekici ve otopark ücretini Kamu Denetçiliği Kurumuna (KDK) taşıdı. KDK'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, uygunsuz park gerekçesiyle araçları çekilen bazı vatandaşlar, trafiği engellemeyecek şekilde park ettikleri araçlarının çekildiğini ileri sürdü.

VATANDAŞ MAĞDURİYET YAŞADI

İstanbul ve Ankara'dan yapılan başvurularda, araçların çekildiği otoparklar konusunda bilgi verilmemesi nedeniyle de mağduriyetler yaşandığı ifade edildi.

OTOPARK ÜCRETLERİ DE YER ALDI

Başvurularda, çekici ve otopark ücretleri konusunda da şikayetler aktarıldı. KDK, başvurularla ilgili inceleme başlattı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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