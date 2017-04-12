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vatandaşa müjde! her evin çatısı kazanç kapısı oluyor

VATANDAŞA MÜJDE! HER EVİN ÇATISI KAZANÇ KAPISI OLUYOR

Türkiye'de herkesin güneşten elektrik üretmesinin önü açılıyor. Vatandaşlar evin, işyerinin çatısına kuracağı güneş paneliyle kendi elektriğini üretecek, fazlasını da satacak

Tarih : 12 Nisan 2017, 16:18
Puan Ver : Vatandaşa Müjde! Her Evin Çatısı Kazanç Kapısı Oluyor(7/10)6


Evlerin, apartmanların, iş yerlerinin çatılarına kurulacak güneş panelleri ile herkesin elektrik üreticisi olmasının yolu açıldı. Taslak düzenlemeye göre, küçük üreticiler de çatılarına panel kurarak kendi elektriğini üretebilecek, ihtiyaç fazlasını şebekeye vererek para kazanabilecek. Panel maliyetlerinin düşmesiyle yaygınlaşması beklenen uygulamadan fabrikaların da yararlanması bekleniyor.



Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 10 KW'ye kadar üretim yapan güneş enerjisi panellerinin sisteme enerji satabilmesini sağlayan düzenleme için taslak hazırladı. Özellikle apartman ve siteleri ilgilendiren düzenlemeyle, vatandaşlar güneşten kendi elektrik ihtiyacını karşılayabilecek, ihtiyaç fazlası elektriği şebekeye vererek para kazanabilecek. Taslağa göre, uygulamadan yararlanmak isteyenler şebeke işletmecisine başvuracak. Güneş enerjisi üretim tesisi, tüketim tesisinin ölçüm noktasından dağıtım sistemine bağlanacak. Her abonelik için bir başvuru yapılacak. Elektrik şirketleri çağrı mektubuyla taleplere karşılık verecek. Projenin onaylanmasından sonra 90 içinde kurulacak sistem resmi kurumlara onaylatılacak.



 



kaynak:ahaber








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